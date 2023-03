Prolez doupě, vypuď draka, pobav dav. Dungeons & Dragons se vrací

První filmová adaptace legendární hry Dungeons & Dragons z roku 2000 je kultovní především tím, jak je špatná. Aktuální pokus s podtitulem Čest zlodějů, který tento týden vstupuje do českých kin, měl tedy laťku velmi nízko. Přesto asi jen málokdo čekal, s jakou elegancí ji přeskočí.

Na úvod neuškodí trocha suchých faktů. Základ Dungeons & Dragons aka Dračího doupěte alias „dračáku“ sahá do raných sedmdesátých let minulého století. Tehdy se v jednom wisconsinském herním klubu začaly rodit základy nové hry. Nejprve se středověkým settingem, ale později víc a víc laděné do tehdy čím dál populárnější fantasy.

Základní přínos spočíval v tom, že na rozdíl od svých kořenů ve válečných deskovkách se novinka soustředila nikoliv na strategii a taktiku vojenských formací, ale na konkrétní postavy a jejich dobrodružství. Proto „hry na hrdiny“ či RPG (role playing game).

Pro základní představu, jak vypadá setkání hráčů a tzv. pána jeskyně (neboli toho, kdo připravuje a upravuje příběh hry), doporučujeme první epizodu celosvětového fenoménu Stranger Things (v zatím poslední sérii pak máme zase možnost seznámit se s etapou, kdy byli hráči v USA masově obviňování ze satanismu).

Hra Dračí doupě každopádně v následujících desetiletích dosáhla ohromného úspěchu, ovlivnila nejen další generace her na hrdiny, ale i videoherní průmysl a vedla ke