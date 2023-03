Pošta prodala s budovou i reliéfy od sochaře Zoubka. Byly její součástí, tvrdí. Jenže už nejsou

Obyvatelé pražského sídliště Bohnice pátrají po reliéfech od slavného sochaře Olbrama Zoubka, které dříve zdobily interiér tamní pošty. Ta se v roce 2019 přestěhovala do nového obchodního centra Krakov a Česká pošta původní budovu prodala. Podle sdělení jejího tiskového mluvčího i s reliéfy, které byly „součástí budovy“. Jenže teď už na původním místě nejsou.

Markéta Mišustin Bábková s několika dalšími obyvateli Bohnic připravují naučnou stezku po tomto pražském sídlišti. Chtějí upozornit na místní zajímavosti. Vystudovaná germanistka a bohemistka, která je právě na mateřské dovolené, si vzala na starost přípravu jedné z informačních tabulí.

„Máme s manželem na starosti ceduli ‚Umění na sídlišti Bohnice‘, kde mapujeme plastiky, sochy, skulptury a podobně,“ říká Bábková.

Jedním z nejdůležitějších uměleckých děl, která komunistický režim do prostoru sídliště zakomponoval, byl soubor olověných, částečně pozlacených reliéfů od sochaře Olbrama Zoubka. Devět obdélníků zpodobňovalo řecké múzy. Od roku 1978 zdobily interiér pošty v novostavbě tehdy běžného sídlištního nákupního střediska. Nebyla to samozřejmost, Zoubek jako autor posmrtné masky a náhrobní desky Jana Palacha byl v době normalizace v nemilosti.

„V té době to byla pro otce jedna z prvních příležitostí znovu vstoupit do veřejného prostoru, byť prací řekněme líbivého typu. Tehdy to ale bylo přece jenom úplně něco jiného, než se dalo většinou vidět, zvlášť ve státním úřadu,“ řekla Deníku N sochařova dcera Polana Bregantová, která o Zoubkovu pozůstalost pečuje v čele Nadačního fondu Kmentová Zoubek.

Jenže pobočka pošty se v roce 2019 přestěhovala přes ulici do nového obchodního centra Krakov. Česká pošta, které patřil celý objekt, v němž sídlila původní pošta, ho prodala. V místech, kde se dříve vyplácely složenky a podávaly doporučené dopisy, je dnes prodejna levných potravin. A v té už reliéfy nejsou.

„My nevíme,