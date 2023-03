Studio N: Příručka k přežití lidstva

„Je to příručka k přežití lidstva.“ Tak okomentoval šestou hodnotící zprávu Mezivládního panelu pro změnu klimatu generální tajemník OSN António Guterres. Co se v ní píše? A máme ještě čas zachránit život na planetě? Filip Titlbach si do Studia N pozval šéfa OSN v Česku Michala Brožu.