Tři příběhy ukrajinských rodin v Česku. Rozvod, nemocná dcera i odloučení

Ubytovna Meteor v pražské Libni za uplynulý rok poskytla přístřeší více než 250 uprchlíkům z Ukrajiny. Zatímco na začátku války se Meteor zaměřoval hlavně na „první pomoc“ vyděšeným lidem, kteří prchali před válkou, dnes se snaží, aby se dokázali co nejvíce integrovat.

V libeňské ubytovně našla svůj dočasný domov i Karina Stepčuk, která do Česka přijela z kyjevské oblasti s tříletou dcerou Jevou a maminkou Valentinou Boklan krátce po začátku války.

„V Česku se nám moc líbí. Lidé nám nedávají najevo, že jsme Ukrajinky, nemáme pocit, že jsme jiné. A za to jsme vděčné. Pro maminky s kočárkem je tady všechno mnohem pohodlnější. Taky se mi líbí, jak tu třídíte odpad. Jestli se vrátíme na Ukrajinu, naučím to i své známé,“ říká s úsměvem Karina. Na Ukrajině vystudovala filmovou režii a své profesi by se chtěla věnovat i tady.

„Zkoušela jsem získat práci v České televizi, ale bohužel tam momentálně nejsou volná místa. Ale protože mám dobrou angličtinu, přislíbili mi, že bych mohla časem možná nějakou práci získat. Na Ukrajině jsem se zaměřovala na