Pointa N: Zelenskyj burcoval v Bachmutu a drží symboly při životě

Volodymyr Zelenskyj vyrazil do Bachmutu, Rada České televize zase do Českých Budějovic. Zatímco na východní Ukrajině šlo o vzkaz všem Ukrajincům i světovým lídrům, v jižních Čechách se jednalo o výroční zprávě či personálních nedostatcích.

Komentovaný souhrn středečního dění sepsal Tomáš Linhart.

Zelenskyj drží symboly při životě

Zatímco ruský diktátor Vladimir Putin se za poplácávání po zádech od čínského vůdce Si Ťin-pchinga mohl na společném jednání ládovat třeba polévkou z jesetera, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyrazil na frontu. A to přímo do Bachmutu, města, o nějž obě armády už několik měsíců svádí tvrdé boje.

Jako by se nechumelilo, jako by město nečelilo obléhání, potížím se zásobováním, bombardování. Zelenskyj východoukrajinský Bachmut navštívil poměrně nečekaně v době, kdy se na Západě –⁠ především v USA –⁠ začíná mluvit o tom, zda je správné město nadále držet a zda stále usilovat o osvobození Krymu.

Bachmut i Krym jsou podle Američanů jen symbolické cíle. Jenže právě symboly jsou mimo jiné tím, co Ukrajinu déle než rok drží v bojeschopném stavu a co tamní obyvatele motivuje k podpoře vedení země ve válce s agresorem. A prezident Zelenskyj si to moc dobře uvědomuje.

V Bachmutu tak dnes některým obráncům města udělil vyznamenání a vyslechl si, jak vypadá situace v první linii. Ukrajinci v oblasti zaznamenali v uplynulých dnech dílčí úspěchy, když ruské agresory vytlačili od jedné ze zásobovacích tras. Rusy tím spíš vylekali a vzbudili obavy z dalších týdnů, než že by dosáhli taktického úspěchu, jak poznamenává Jan Wirnitzer ve Válečné stezce.

I dílčí úspěch je ale úspěch, zvlášť pokud by se potvrdilo, že ruské síly u Bachmutu jsou ve stadiu kulminace a efektivnější boj už bez posílení nebudou schopny vést.

