Umělá inteligence jako kancelářská pomocnice, jako hrozba a jako božstvo: novinky jediného týdne

Microsoft zavádí umělou inteligenci do Wordu, Excelu a PowerPointu. Google veřejně testuje službu Bard. Jedni výzkumníci se při bezpečnostních testech snaží dostat z AI to nejhorší, čeho je schopna, druzí jí rovnou adresují prosbu, ať zanechá lidstvo naživu. A to není ani zdaleka všechno.