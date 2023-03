„Masový hrob plný umučených měl 6×4 metry. Tak kde je mezinárodní zatykač na Bašára Asada?“

Co byste cítili při pohledu do očí člověka, který řídil místo, kde vás věznili a mučili? Místo, kde existuje jen křik týraných lidí a vědomí, že odtud nevyjdete živí? A co kdyby věznitele odsoudili na doživotí, ale daleko od toho místa, kde dodnes křičí lidé, daleko od vaší vlasti, jíž dodnes vládne diktátor – co byste cítili pak? Syrská novinářka Luna Watfa se hodně směje, ale také hodně zlobí. Protože spravedlnost je kluzká.