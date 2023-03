Měl jsem nějaký trable, ale už je to lepší. Kintera a Měšťánek mlátí sekerami v Doxu

Centrum současného umění Dox dává ve dvou nových výstavách, otevřených na přelomu února a března, prostor sólové tvorbě. Vrchní tři patra zaplnila nejnovější site-specific instalace Krištofa Kintery How can I help you? Retrospektiva Bez sentimentu pak představuje méně známého malíře Tomáše Měšťánka, autora barevných, expresivních maleb, který zemřel před dvěma lety na covid.