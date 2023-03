Český Telegram jako ruský tlampač. Vliv skupin podporujících Putina roste

Na sociální síti Telegram přibývá českých anonymních kanálů, které šíří konspirace, dezinformace a ruskou propagandu. Skupiny mají tisíce odběratelů, jazyk některých z nich poukazuje na přímé propojení s Ruskem. Ukázala to analýza mezinárodního týmu investigativních novinářů, jež zkoumala sociální sítě ve střední a východní Evropě. Z šesti podobných účtů s největším počtem odběratelů jsou tři zcela anonymní a šíří ruskou propagandu.

Popularita Telegramu mezi dezinformátory raketově roste. Oproti tradičním sociálním sítím totiž není regulován a uživatelům zajišťuje anonymitu.

Zatímco loni touto dobou měl telegramový kanál Absurdní svět 12 586 odběratelů, dnes už je to skoro dvakrát tolik. Kanál neČT24, který loni na začátku března ještě neexistoval, doposud nasbíral 14 746 odběratelů.

Na českojazyčném Telegramu roste vliv anonymních skupin, jež přímo podporují ruskou invazi na Ukrajinu.

Jméno účtu Počet odběratelů Oficiální info účtu Poznámka Absurdní svět 23 767 CZ24.NEWS 23 476 Možnosti jak číst blokovaný web cz24.news najdete zde v připnutém odkazu PODPORA PROJEKTU – SVOBODNÝCH INFORMACÍ CZ24.NEWS: možnosti na www.cz24.news/donate/ anebo zde, přes připnutý Donation odkaz KONTAKT: Přes kontaktní formulář na www.cz24.news Telegramový účet konspiračního a dezinformačního webu cz24.news Otevři svou mysl 18 764 Telegramový účet konspiračního a dezinformačního webu otevrisvoumysl.cz, zaměřeného zejména na covid-19 a další podobná témata. neČT24 14 746 Zpravodajství pro ty, kteří používají zdravý selský rozum. YouTube https://www.youtube.com/@neCT24 Zákony Bohatství 13 731 Podpultové aktuality, info z první ruky, odkazy 💙🇨🇿✌️ Pozvěte své přátele sdilenim tohoto odkazu: https://t.me/zakonybohatstvi Selský Rozum 12 219 Kanál Selský Rozum je agregátorem Zprávy z telegramových kanálů. Hledáme, překládáme a zveřejňujeme názory lidí, kteří jsou součástí aktuálního dění. Kontakt: @selskyrozum_bot

Obsah kanálu Absurdní svět tvoří směsice zpráv o válce v Ukrajině nebo o působení Donalda Trumpa, dále konspirace (například že zemětřesení v Turecku bylo vyvoláno pomocí zařízení HAARP) či dezinformace.

Absurdní svět je nejen největší kanál v českojazyčném prostředí co do počtu odběratelů, hraje také zásadní roli v celé síti domácích kanálů a skupin, a to jako zdroj informací pro ostatní. Analyzovali jsme několik desítek tisíc postů z 548 českých a 366 slovenských veřejných telegramových kanálů a skupin. Alespoň jeden post Absurdního světa sdílelo