ANO chce, aby Ústavní soud projednal důchody přednostně. Povolalo „nejschopnější“ právníky

Hnutí ANO využije poslední možnost, jak ještě zastavit vládu, která prosadila snížení letní mimořádné valorizace penzí. Chce Ústavnímu soudu urychleně poslat žalobu na novelu, kterou považuje za protiústavní. Pokud by soud dal opozici za pravdu, dostali by senioři peníze zřejmě v lednu příštího roku.

Času je málo, a ANO proto už nyní deklarovalo, že plánuje jindy složitý postup Ústavního soudu uspíšit. Oznámila to předsedkyně poslaneckého klubu hnutí Alena Schillerová. „Budeme žádat Ústavní soud o přednostní projednání a radíme se i o tom, že bychom požádali o ústní jednání,“ řekla.

Novela je platná ode dneška, kdy vyšla ve sbírce zákonů. „Teď se na tom pracuje. Dáváme to celé dohromady. Nehrajeme o hodiny, ale o to, aby to bylo co nejlépe připravené. Děláme to ve spojení s nejschopnějšími právníky, v týmu jich je více,“ řekl Deníku N místopředseda hnutí a stínový premiér Karel Havlíček s tím, že jména poradců zatím neprozradí.

„Určitě chceme, aby stížnost byla