Vývoj bojů (389. den): Ukrajinci testovali Rusy u Orichivu. Je to jedno z míst, kde přichází v úvahu budoucí ofenziva

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí z neděle 19. března. Situace na některých místech už může být jiná.

Američané vidí kulminaci. Uplynulé týdny jsme psali téměř výhradně o ruských útocích.

Výsledkem ruské zimní ofenzivy, která plynule přešla do jarní, je ale jen dobytí Soledaru a několika vesnic. Situace v Bachmutu a stále víc i v Avdijivce sice hrozí obklíčením ukrajinských obránců, ale vzhledem na vynaložené úsilí a utrpěné ztráty se dá říct, že Rusům zima přinesla porážku.

Analytici Institutu pro studium války v nejnovějším souhrnu navíc připouštějí, že právě sledujeme kulminaci ruské snahy. Opírají se přitom i o tvrzení ukrajinských představitelů, ale celkový příběh bojů jim dává za pravdu.

Američané píšou, že na útoky během uplynulých měsíců Rusové použili velkou část z 300 tisíc mobilizovaných záložníků z podzimu. Z Ruska aktuálně přicházejí zprávy o náznacích nové vlny mobilizace. Podle Američanů ale „pokud 300 tisíc ruských vojáků nezabezpečilo Rusku rozhodující ofenzivní převahu, je velmi nepravděpodobné, že zapojení dodatečných sil z další mobilizace zajistí dramaticky rozdílný výsledek během tohoto roku“. Proto píšou: „Ukrajina má vhodné předpoklady na znovuzískání iniciativy a uskutečnění protiofenzivy v kritických částech frontové linie.“

Náznak ukrajinského útoku přišel tam, kde by to Rusy bolelo. Zatím jen možný náznak budoucí ofenzivy, a i to se sporným výsledkem, přinesly víkendové události v Záporožské oblasti. Dnešní část se naproti tomu bude věnovat zejména jim, protože k zatím malému ukrajinskému útoku došlo na místě, kterého se Rusové už měsíce obávají.

Záporožská oblast stojí dlouhé týdny bokem stranou hlavní pozornosti, přestože je klíčem k osvobození jižní Ukrajiny. Většina zpráv z ní je o budování opevněných linií a akcích ukrajinských partyzánů.

Není náhoda, že právě tam se Rusové věnují zakopávání nejintenzivněji. Mapa ze 14. března ukazuje nejhustější síť červených bodů právě v Záporožské oblasti a zvlášť husté jsou ve směru na Melitopol. Fronta na jihu probíhá přibližně po linii Kamianske (na východním břehu Dněpru) – Orichiv – Huľajpole – Vuhledar.

New satellite imagery shows that Russian forces have ramped up the construction of fortifications across occupied regions of Ukraine.

Check out a map of Russia’s field fortifications here: https://t.co/km9lFOldbe (1/6) pic.twitter.com/UoTUTM25Ja

— Brady Africk (@bradyafr) March 14, 2023