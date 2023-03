Časy prosperity a míru skončily. „Po válce na Ukrajině může přijít útok na Tchaj-wan,“ říká Rachman

V rozhovoru si povídáme například o tom:

Svou nejnovější knihu jste psal během pandemie. Co se od té doby změnilo?

Pracoval jsem na ní zejména během pandemie, když byl americkým prezidentem Donald Trump, s dopsáním knihy jsem ale čekal na americké volby, které byly na podzim v roce 2020 a vyhrál je Joe Biden. Je pravda, že situace se neustále vyvíjí, autoritářský populismus ale představuje globální jev a jako takový se příliš nemění.

Byla Trumpova prohra důležitým momentem?

Rozhodně. Trump byl mezi všemi autoritářskými populisty nejvýznamnější, protože vládl světové velmoci. A když se v roce 2016 stal prezidentem, zjištění, že ani silné demokracie – jako ta americká – nejsou proti populismu odolné, vyvolalo šok.

Po dopsání knihy skončil i Jair Bolsonaro v Brazílii, další z autoritářských populistů, o kterém jste psal.

Ano, ale zase se vrátil Benjamin Netanjahu v Izraeli a může se vrátit i Trump. Populisti odcházejí a přicházejí.

Gideon Rachman

Hlavním zahraničním politickým komentátorem Financial Times je od roku 2006. Předtím 15 let působil v týdeníku The Economist. Získal ocenění Orwell Prize a European Press Prize. Zaměřuje se na americkou zahraniční politiku a Evropskou unii.