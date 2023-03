LDN jen na devadesát dnů, pak si budou senioři připlácet, navrhují ministerstva

Léčebny dlouhodobě nemocných mohou od příštího roku projít zásadní změnou. Nově by měly péči hradit maximálně 90 dnů, pak by si senioři část nákladů platili sami. Počítá s tím zákon, který připravují ministerstva zdravotnictví a práce a sociálních věcí. Změna, kterou kritizují nemocnice i odbory, má začít platit od příštího ledna.

Podle současné podoby návrhu zákona o zdravotně sociální péči by pojišťovny hradit péči v těchto zařízeních maximálně tři měsíce. Celkem je v LDN v Česku podle posledních dostupných dat více než 3500 lůžek.

„Dlouhodobá lůžková péče je hrazenou službou nejvýše po dobu 90 dnů, s výjimkou dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče. Poskytování dlouhodobé lůžkové péče po dobu delší než 90 dnů je hrazenou službou po schválení zdravotní pojišťovnou,“ píše se v návrhu zákona, který má Deník N k dispozici.

Ministerstvo zdravotnictví tvrdí, že díky novému zákonu bude o seniory z LDN lépe postaráno.

„Dnešní legislativa předpokládá, že člověk může ležet na lůžku dlouhodobé péče v nemocnici prakticky až do konce svého života, přičemž nepotřebuje víc než noční košili a stolek s léky. To je špatně, málokdo si takhle představuje závěr svého života. Tito lidé potřebují různé sociální služby, aktivizace a podobně. A proto přicházíme s touto změnou,“ řekl Deníku N náměstek ministra Václav Pláteník s tím, že se dotkne všech léčeben dlouhodobě nemocných.

Pokud lékař nerozhodne jinak, pacient by byl na dlouhodobém lůžku maximálně 90 dnů. „Poté by se přesunul do jiné služby – sociálně pobytové, kde by žil v přirozeném prostředí. Změna se má týkat lidí, kteří