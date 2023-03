Úzké hrdlo pražské železnice se může uzavřít. Řešení ale zatím nejsou na stole

Už řadu měsíců se diskutuje o osudu železničního mostu pod Vyšehradem. Stavba ze začátku minulého století by buď prošla rekonstrukcí, nebo by ji mohlo nahradit zcela nové spojení obou břehů. Správa železnic chce prosadit druhou variantu, proti ní se ale vzedmul odpor občanů. Úzké hrdlo pražské železniční sítě se ale tak jako tak bude muset uzavřít, nebo přinejmenším ještě dále omezit. Je přitom zásadní pro dopravu směřující do hlavního města i pro fungování jednoho ze soukromých dopravců. Deník N zjišťoval, co může omezení nebo uzavření znamenat a jaké jsou možnosti řešení.

Most, který už více než 120 let spojuje pražský Smíchov s Výtoní, dosluhuje a přestává stačit i kapacitně. Železničáři totiž chtějí na klíčový bod dostat třetí kolej a prosazují kvůli tomu variantu nové stavby. Občanské sdružení Nebourat naopak požaduje rekonstrukci památkově chráněného mostu, petici pro tento záměr podepsalo v době publikace textu téměř patnáct tisíc lidí. Rekonstrukce by mohla podle studie, kterou si nechala zpracovat Technická správa komunikací (TSK), začít dříve a mít menší dopad na dopravu. Přes den by totiž bylo možné zachovat provoz na jedné koleji a v noci by byly plné výluky.

Rekonstrukce by mohla začít už na