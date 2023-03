Jak se džíny dostaly do našich skříní a co všechno v sobě mají vetkané? Od historie otroků přes dělníky až po kovboje a „rančový denim“ a ženskou emancipaci. Vůbec první pár moderních džínů vznikl přesně před 150 lety.

150 let džínů: Historie kousku, který má ve skříni každý. Proč jsou džíny nesmrtelné?

Každá generace nebo subkultura měla svoje džíny: pankáči extra „skinny“, roztrhané, špinavé, plné špendlíků, nášivek a špíny. Hippies zvonové, zalátané patchworkem. Naše mámy v 80. letech pečlivě vysavované mrkváče.

Mileniálové prožili pubertu v bokových „bootcutech“ i širokých hiphopových džínách, ale dospělost si užívali v hladkých a jednoduchých „skinnies“ s vysokými pasy.

Poslední rok džíny symbolizují generační změnu mezi mileniály, kteří patří k vyznavačům „skinny jeans“, a generací Z, jež naopak znovuobjevuje kouzlo džínů velmi širokých.

Jde o trend, který aktuálně trhu s kalhotami dominuje, ale neznamená to, že by úzkým džínům odzvonilo. V roce 2022 poptávka po úzkých džínách opět vzrostla díky mileniálům, kteří se po covidu vrátili zpět do kanceláří i k plnohodnotnému sociálnímu životu a nechtěli dělat kompromisy mezi pohodlím a stylem.

Každý typ džínů a jeho obliba měla své důvody – mix trendů, marketingu a „kmenové“ příslušnosti. Carolyn Mair, autorka knihy The Psychology of Fashion pro Washington Post konstatuje, že podobně silný sentiment kolem oděvu není ničím překvapující. Denim si asociujeme s pracující třídou i rebelstvím a džíny udávají naši sociální příslušnost.