Nechtěli velkou hypotéku na malý byt. O Pražácích, kteří se přestěhovali do chat

Je jim mezi třiceti a pětačtyřiceti lety a většina z nich má malé děti. Rodiny, které se přestěhovaly z Prahy a s nimiž Deník N hovořil, mají leccos společného. Nejpozději když čekali rodinu, začali se partneři poohlížet po vlastním bydlení. Do té doby žili a pracovali v Praze, patřili do střední či nižší střední třídy, ale prudký růst cen bytů je přiměl si spočítat, že buď se do konce života zadluží velkou hypotékou na malý byt, nebo zvolí odchod na venkov, kde je snazší pořídit si vlastní skromné bydlení.

Zůstávat v podnájmu nechtěli, byla to pro ně příliš velká nejistota kvůli neustále se zvyšujícím nájmům a energiím. A také kvůli nájemním smlouvám, které majitelé běžně dávají jen na rok. Pro své děti chtěli stabilní bydlení i život blízko přírody na méně uspěchaném venkově.

Ačkoliv Berounsko patří mezi relativně dobře dostupné mimopražské oblasti, musela si většina z nich pořídit auto, protože zvlášť z menších vesniček autobusy nejezdí tak často. Rodiny také vesměs nějakým způsobem zůstávají navázané na město, ať už pracovně, kvůli kulturnímu vyžití, nebo proto, že tam zůstali jejich přátelé.

Často volí bydlení v chatových osadách – to je jediné, co si mohou dovolit, pokud chtějí být ve svém. I tak většině párů se složením částky na koupi chaty či domku vypomohli rodiče.

Právě rodiny s dětmi jsou podle sociálního geografa Martina Ouředníčka z Fakulty sociálních věd UK v Praze skupinou, která se z Prahy nyní stěhuje nejčastěji. „Dřív to byly mladé páry, které pak zakládaly rodiny v místě, kam se odstěhovaly. Dřív se stěhovali spíš lidé mezi dvaceti a pětatřiceti lety, teď je nejvíce párů s dětmi do dvou let; rodičům je mezi osmadvaceti a čtyřiceti, protože teď mají děti později,“ říká Ouředníček.

„Musíme být kreativnější než v Praze“

Po silnici kolem modré oprýskané kovové brány projdou v sezoně stovky lidí denně. Vede tudy totiž