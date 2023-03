U2 vydali staronové album Songs of Surrender, nad budoucností skupiny ale visí otazník

Irská hudební čtveřice U2 vydala nové album, na kterém přepracovala vlastní hity i méně známé písně. Někdy to vyšlo lépe, jindy méně. V posledních letech jsou U2 vděčným fackovacím panákem, do velké míry si za to ale mohou hudebníci sami.

Podle mnoha fanoušků začal úpadek této irské čtveřice před deseti lety, kdy se s nimi rozloučil jejich dlouholetý manažer Paul McGuinness, který byl pro ně něčím jako otcovskou postavou. Dopomohl jim ke světovému úspěchu a zároveň dokázal krotit jejich ega.

Od jeho odchodu dělá kapela jeden přešlap za druhým.

Turné po 30 letech

Nejprve do zařízení všech uživatelů streamingové služby iTunes bez jejich souhlasu a upozornění přidali v roce 2014 své nové album Songs of Innocence.

Fanoušci byli nadšeni, ne však většina uživatelů, kritizujících je za to, že se jim doslova vloupali do soukromí. Album Songs of Innocence bylo sice zadarmo, ale oproti předchozím nahrávkám U2 velkou díru do světa neudělalo.

Skupina zpanikařila a pustila se do