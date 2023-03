Jurečkův recept na důchodovou reformu se rýsuje. Víme, jaké návrhy předloží opozici

Kabinet premiéra Petra Fialy (ODS) bude s opozicí řešit, jak by se mohly změnit běžné valorizace penzí. Důchody totiž v současnosti rostou rychlejším tempem než mzdy, to by se mohlo v budoucnu změnit. Deník N zjistil, jaká konkrétní opatření chce ministr práce a sociálních věcí předložit. Růst penzí by mohl zapomalit již od příštího roku.