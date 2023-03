Láska rodiče k dítěti je krásná, ale někdy jde kvůli ní logika i morálka oknem ven, říkají tvůrci megahitu The Last of Us

„Miluju postapokalyptické příběhy. Potomci lidí mě ohromili, i McCarthyho Cestu jsem zhltal,“ vyznal se z lásky k příběhům, které Last Of Us připomínají, Craig Mazin.

Nejvíc ho prý zaujalo, jak dobře McCarthy dokázal popsat kadenci dotazů od dítěte. „Chlapec, se kterým putuje, se muže pořád na něco ptá a dostává stále kratší odpovědi.“

Hovorného scenáristu si můžete poslechnout, jak komentuje jednotlivé epizody obou svých seriálových hitů – Last Of Us i Černobylu – i ve stejnojmenných podcastech, které vyšly pod hlavičkou HBO Max spolu se seriály.

Podcasty Craiga Mazina zahrnují podcast k seriálu Černobyl a letošní podcast k seriálu The Last of Us.

Podle Mazina mají všechny dobré postapokalyptické příběhy základ v tom, že se soustředí na vztahy mezi postavami.

„Zápletka je až druhořadá. Postapo je pro vyprávění o vztazích ideální – jakmile se z planety vytrácí život, začne se