Kanadského herce Keanu Reevese si nejspíš řada fanoušků spojí s filmovou akční sérií John Wick anebo s posledním dílem Matrixu. Před třemi lety se ale Reeves ponořil do světa komiksu a pomohl vytvořit brutálně akční dílo o hledání smrtelnosti. Oba díly komiksu BRSRKR teď vyšly česky.

BRSRKR: Když se Keanu Reeves pustí do komiksu, kusy těl létají vzduchem

První díl komiksu BRSRKR vyšel v originále v roce 2021 poté, co zaujal širokou veřejnost v crowdfundingové kampani na Kickstarteru. Komiks tam od fanoušků vybral přes 1,45 milionu dolarů a stal se nejvýdělečnějším komiksovým projektem na této crowdfundingové platformě.

I jeho samotné vydání provázelo překonávání rekordů. BRSRKR se s 600 tisíci výtisky stal nejprodávanějším prvním vydáním komiksu od roku 2015 a překonal i první díl série Star Wars od Marvelu.

Druhý díl vyšel v loňském roce a třetí se chystá na letošní říjen. Český překlad tohoto díla zprostředkovalo nakladatelství Comics Centrum. První díl vydalo loni v říjnu a druhý letos v únoru. Překladu se ujal šéfredaktor nakladatelství Václav Dort.

Keanu Reeves, který je autorem námětu a spoluautorem scénáře (výtvarnou složku měl na starost Ron Garney), vtiskl komiksu nejenom nápad, ale i podobu hlavního hrdiny.

„Nemůžu říct, že bych v tom byl nevinně, co se týče ega. Byla to diskuse: ‚Jak moc chcete, aby se vám podobal? A chcete to vůbec?‘ A já jsem odpověděl: ‚Jo, chci,‘“ prohlásil Reeves v rozhovoru pro server Polygon.

Brutalita a impresionismus

Obálky obou dílů dávají tušit, že o násilí v komiksu nebude nouze. A hned první kapitola rozehraje akční scénu, která se zapíše do čtenářovy mysli, ať už se bude jednat o roztrhané kusy těl, nebo o hrdinské pózy hlavního protagonisty.

Komiks ukazuje velkou míru brutality i jistou dávku impresionismu, jak to nazval Keanu Reeves. Hlavní hrdina se vrhá po hlavě mezi nepřátele a nehledí na vlastní bezpečí ani zranění. Je totiž nesmrtelný, jak si mnohokrát za svůj 80 tisíc let dlouhý život vyzkoušel.

Může sice být zraněn, může dokonce přijít o hlavu, ale pokaždé se uzdraví. Narodil se jako