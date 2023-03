Česko-slovenské slovo týdne: hejno vs. kŕdeľ

grafika

Pár slov o slově hejno

Nevím, jak je to ve školách teď, ale v mých učitelkách ještě žhnul obrozenský oheň – i vyprávěly plamenně, jak krásný jazyk je čeština. A hlavně jak bohatý!

Jen jedna střízlivěji připustila, že v některých oblastech se sotva můžeme rovnat třeba angličtině. Že nemajíce moře, nemáme ani možnost budovat slovník lodních částí a všeho toho plachtoví.

Jenže proti češtině má angličtina i neuvěřitelné bohatství jmen pro zvířecí kolektivy. Je jiné stádo krav, jiné bizonů, jiné koní a jiné hrochů. A je jiné hejno jeřábů, jiné slepic a jiné vran. A jiné papoušků a jiné krkavců a jiné a jiné a jiné. „Přebohatá“ čeština si musí stačit s jedním, nejvýš dvěma. S hejnem a s houfem, který pomaličku ustupuje.

Dnes se asi dají zaměnit, ale býval mezi nimi rozdíl ve významu. Hejno totiž dřív patřilo jen drůbeži, drobnějšímu dobytku. Ptactvu domácímu čili – jak se dřív říkalo – pitomému. Tomu, které svoboděnku vyměnilo za žvanec (ač nežvýká) a ochranu před luňákem i kuňákem.

A odtud to pojmenování: hajno, protože hájeno. Jo, hájeno. Čech je pak vypek‘ a upek‘. Ptáky pitomé, pitomé, pitomé.

Čech o slově kŕdeľ

Mluvčího češtiny může při prvním přečtení slova kŕdeľ přepadnout závan jistého pocitu. Přece jen se ten výraz na první pohled až nebezpečně podobá slovu prdel. Mě to přepadlo, když jsem ho prvně zahlédl v jakési obskurnější knížce, kterou mi antikvariáty vyplavily dřív ve slovenském než českém převodu.

Pokonzultoval jsem se slovenským kolegou, který sám byl poněkud mírně překvapený, že se mluví o ovcích, nikoli o ptactvu – ale říkal, že to není nemožné.

Zato já si pak dlouho do noci říkal, že to přece není možné. Slovenština nemá prdel? Srát serie, ale prdel nemá. A kdyby si ji chtěla vypůjčit od nás, jak by ji asi psala, vždyť každé de čte [dě]. Prděl? Nedělejte si srandu.

Gabriel Pleska, editor webu Peníze.cz, přispívá i do časopisů Finmag a Heroine