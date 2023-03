Klasický příběh Petra Pana úplně jinak: vílí prášek, ňadra a spratkovo sobectví

Ostatně – s původním publikováním to také nebylo jen tak. Petr Pan se poprvé objevil už v roce 1902 v knize skotského spisovatele J. M. Barrieho: Little White Bird. Petr Pan zde vystupuje pouze v několika kapitolách, které se takříkajíc vepsaly do dějin.

O dva roky později se Petr Pan vyskytne v divadelní hře (celý příběh vzniku najdete mj. v rodinném snímku Hledání Země Nezemě z roku 2004, na který se v Česku také chodilo spíš kvůli Johnnymu Deppovi než kvůli Petru Panovi) a samostatný příběh pak až v roce 1911.

Za Petra Pana dostal James Matthew Barrie dokonce šlechtický titul, žádné další jeho dílo už se ale neproslavilo. Práva a zisk z nich věnoval ještě před smrtí londýnské dětské nemocnici.

Dospělost je past

Celý příběh o chlapci, který odmítl dospět a raději odletěl za vílami do Země Nezemě rezonuje mezi čtenáři dodnes. Ale něco v příběhu dráždí. Třeba komiksový reformátor Alan Moore použil ve svém pornograficko-literárním komiksu Ztracené dívky (česky 2008) jako jeden ze tří hlavních motivů právě příběh z Petra Pana.

Vypráví jej hrdinka Wendy a postupně vyplouvá na povrch, že život na londýnských ulicích byl tak strašný a někteří gentlemani s háky na rukou chtěli po dětech tak hrůzné