Pavlův plán na prvních sto dní ve funkci: tři ústavní soudci, cesty do regionů a schůzka Fialy s Babišem

Nový prezident Petr Pavel zveřejnil plán pro prvních sto dnů ve funkci. Jde o poměrně nabitý dokument, Pavel slibuje podniknout další čtyři zahraniční cesty, tři výjezdy do regionů i navrhnout tři nové ústavní soudce. Vedle toho se chce také pokusit zklidnit vášně mezi vládou a opozicí.

Prezident Petr Pavel během své inaugurace slíbil, že bude od začátku svého mandátu aktivní. Řekl, že by mu nebylo vlastní, pokud by do úřadu vstupoval s tím, že chce sto dnů hájení. Někteří politikové k tomu podle něj přistupují kvůli tomu, aby se vyhnuli možné kritice za vlažný start v nové roli.

„To by mně nebylo vlastní. Raději budu kritizován za příliš aktivní start,“ řekl Pavel a slíbil, že představí svůj plán konkrétních cílů na prvních sto dnů ve funkci. Tento plán nová hlava státu zveřejnila ve čtvrtek, zatímco je na oficiální návštěvě Polska. V tomto týdnu jde již o prezidentovu druhou návštěvu sousední země, v pondělí a úterý navštívil Slovensko.

Zahraniční cesty má Pavel v plánu i během svých prvních měsíců ve funkci. Ostatně právě na Slovensku oznámil spolu s prezidentkou Zuzanou Čaputovou, že společně během dubna navštíví ukrajinský Kyjev. Tento plán popisuje i ve svém zveřejněném programu.

„Vydám se na zahraniční cestu na Ukrajinu, potvrdím odhodlanost pokračovat v podpoře této země proti ruské agresi a pomohu