Putinův nepřítel Bill Browder: Ruský prezident ukradl obrovské množství peněz a teď se bojí, že přijde o moc

Ve velkém rozhovoru si kromě jeho nejnovější knihy Zmrazeno povídáme také o tom,

zda je Putin posedlý penězi;

proč Putin zahájil novou válku proti Ukrajině;

jakými třemi scénáři se válka podle něj může dál vyvíjet;

proč sankce Rusy stále nezastavily;

a o právníkovi Johnu Moscowovi, který ho zradil jako v Shakespearově dramatu.

Ve vaší knize je téměř vše: od politických vražd a otrav přes atraktivní volavku z ruské tajné služby až po miliardové finanční podvody. Problém je ale v tom, že je to všechno opravdové a na vrcholu stojí jeden muž, bývalý agent KGB. Existuje nějaký způsob, jak ho zastavit?

Myslím, že lidé Putina v mnoha ohledech přeceňují. Říkají, že je to nejmocnější tyran na světě, že z něj jde strach, že ho nesmíme provokovat, abychom náhodou situaci nestupňovali.

Ve skutečnosti je to podle mě tak, že devadesát procent jeho moci je ta, kterou mu přisuzujeme my, a proto nakonec tak mocným je.

Můj recept na Putina za posledních deset let je ten, že ho prostě musíme přitlačit ke zdi. Měli bychom použít všechny nástroje, které máme, abychom ho potrestali a omezili. A nemyslím si, že všechno, co uděláme, povede k eskalaci. Ale pokud situaci vyhrotí Putin, měli bychom na něj být co nejtvrdší a držet ho v koutě.

Putin je vystrašený muž

Zdá se, že jednou z jeho hnacích sil jsou peníze, a to doslova miliardy. Jak jste kdysi řekl, jednou z největších výhod diktatury je, že v ní vůdce může ukrást tolik peněz, kolik chce, a Putin jich skutečně nakradl hodně. Je posedlý penězi?

Žádný člověk v Rusku, který se rozhodne jít do státní služby, tam nejde proto, aby sloužil veřejnosti. Jde tam krást peníze. A to od nejnižšího dopravního policisty na ulici přes vládu a ministerstva až po prezidenta.

Všichni jsou tam proto, aby kradli, a prezident samozřejmě krade nejvíc.

Putin je prezidentem už 23 let (přesněji: v letech 2008 až 2012 ho v prezidentské funkci kvůli ústavnímu limitu počtu mandátů „dočasně zastupoval“ Dmitrij Medvěděv; Putin si s ním na tu dobu vyměnil roli premiéra, pozn. red.) a za tu dobu nakradl obrovské množství peněz, protože to k tomu prostě patří.

Teď jsme ale uvázli ve velmi složité situaci, protože