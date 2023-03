Důchodová reforma se po letech přešlapování rozjíždí. Z pasti rostoucích schodků vedou tři cesty

Proč je třeba řešit české penze?

Hlavní důvody jsou v současnosti dva, krátkodobý a dlouhodobý. Prudký růst inflace a s ním spojené mimořádné valorizace znamenají, že stát na penze v letošním roce vydá rekordní množství peněz – bezmála 660 miliard korun. Systém se přitom čím dál více propadá do dluhu, příjmy z pojistného nejsou dostatečné. Stát ho tak musí dotovat.

Úpravou červnového růstu penzí kabinet Petra Fialy (ODS) ušetří asi dvacet miliard korun. I tak ale důchodový systém podle Národní rozpočtové rady za celý rok skončí v deficitu 70 miliard. Proto se neřeší jen změna podoby mimořádné valorizace, na které se koalice neshodla s opozicí. Jak nedávno upozornil Deník N, ministerstvo práce už má připravený i mechanismus na úpravu běžných valorizací, která by měla ušetřit další miliardy a systém dále dočasně stabilizovat.

Z dlouhodobého hlediska musí Česko penze řešit kvůli nepříznivé demografické křivce. Po roce 2030 začnou do důchodu odcházet silné ročníky takzvaných Husákových dětí. Množství seniorů tak významně vzroste, ubudou naopak lidé v produktivním věku, kteří sociální systém financují.

Tento nepoměr je jasně viditelný na věkové pyramidě – osmačtyřicátníků je v současnosti asi 200 tisíc, podle současných pravidel by měli jít do penze v roce 2038. V té době bude 48 let současným pětadvacátníkům, těch je ale pouze polovina. Přibližně před dekádou sice v Česku proběhl takzvaný „babyboom“, nejsilnější ročník z tohoto období ale zastupuje pouze 120 tisíc dívek a chlapců.

Co udělá úprava valorizace s výší penzí?

Český penzijní systém počítá se dvěma typy valorizací, mimořádnou a běžnou. V centru debaty byla nyní ta mimořádná, ke které stát přistupuje v případě prudkého růstu inflace.

Doposud se důchody mimořádně zvyšovaly o tolik procent, kolik činil růst cen od posledního navýšení penzí v měsíci, kdy byla podmínka pro valorizaci splněna. Nový mechanismus má ale růst důchodů při mimořádné červnové valorizaci zpomalit, počítá totiž s růstem pevné složky penze ve výši 400 korun, k tomu naroste procentní výměra o 2,3 procenta podle výše důchodu.

Zatímco podle aktuálně platného mechanismu by důchod ve výši 20 tisíc v půlce roku vzrostl o 1836 korun, nyní po úpravě to bude jen o 768 korun. Poměrově více porostou penze u lidí s nižšími důchody, mimořádná valorizace podle předchozího vzorce mezi penzemi rozevírala nůžky.

Jak už bylo zmíněno, vláda připravuje i úpravu běžné valorizace důchodů. Při ní se nyní penze navyšují o inflaci a o padesát procent růstu reálných mezd. Druhá složka by se nově mohla snížit na 30 procent růstu reálných mezd.

Co kdyby k úpravě valorizací penzí nedošlo?

Roční schodky na důchodovém účtu se nyní pohybují na úrovni nižších desítek miliard korun. S přibývajícím počtem seniorů a ubývajícím počtem plátců sociálního pojištění ale budou deficity penzijního systému růst.

Jak vyplývá z výpočtu ekonoma Davida Marka z poradenské firmy Deloitte, ještě kolem roku 2030 by schodky na důchodovém účtu překročily jedno procento HDP a prudce by rostly až do roku 2060. V tu dobu by jen na důchodech státu chyběla částka odpovídající