Pointa N: Prezidentské balancování mezi vládou a opozicí

Dnešní dění okomentovala Dominika Píhová.

Prezident mezi vládou a opozicí

Novopečený prezident republiky měl, jako ostatně asi každý den, dost napilno – jeho program pro dnešek do velké míry vyplňovalo jedno velké téma, a to kritizovaná vládní důchodová novela.

Už ráno v Hrzánském paláci jednal se zástupci opozičního hnutí ANO, které mu podle šéfky poslaneckého klubu Aleny Schillerové předestřelo ekonomické, právní, ale i sociální a politické aspekty předlohy. Tu ovšem už schválily Sněmovna i Senát a prezidentův podpis byl posledním potřebným krokem k jejímu přijetí.

Prezident Pavel si po jednání s opozičními politiky své rozhodnutí ještě pár hodin nechal pro sebe, odpoledne ale už oznámil, že důchodovou novelu podepíše. „Stále mám pochybnosti o tom, zda není v rozporu s ústavou. Měl by to přezkoumat Ústavní soud,“ řekla na tiskové konferenci hlava státu. Kdyby se na soud neobrátila opozice, udělal by to prý prezident sám.

S prvním zákonem, kterým se musí Pavel jako prezident zabývat, ukazuje mimo jiné i to, že současné vládě podobné legislativní manévry nepromine úplně zadarmo. Otevřeně třeba kritizoval, jak vláda změnu komunikovala nebo že potřebné finance nedala do rozpočtu.

Hnutí ANO zase dlouhodobě kritizuje například to, že projednávání návrhu proběhlo ve stavu legislativní nouze ve Sněmovně, a poukazuje také na možnou retroaktivitu novely. Ústavní stížnost už hnutí ANO chystá.

Prezident dal nicméně za pravdu i vládě a ekonomickým odborníkům –⁠ a to v tom, že zpomalení růstu penzí je za stávající situace v Česku nezbytností.

A co přesně novela