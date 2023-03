Ne, ještě nejsem jako člověk, říká o sobě nový jazykový model společnosti OpenAI. Je impozantní, ale pořád dělá velké chyby

Včera uvedený GPT-4 je podle tvrzení OpenAI nejvýkonnější jazykový model na světě. Může a nemusí to být pravda, těžko to ověřit, protože společnost se tentokrát rozhodla na rozdíl od všech předchozích uvedení nezveřejnit žádná technická data. Důvod je zjevný: donedávna šlo o vědu, teď jde o trh. Přinejmenším Google (prostřednictvím ovládané společnosti DeepMind), Meta a Anthropic pracují na podobných AI systémech. OpenAI by se snad měla přejmenovat, na tom, co dělá, brzy nebude „open“ (otevřeného) vůbec nic.

GPT-4 je k dispozici platícím uživatelům systému ChatGPT (20 USD měsíčně). Neplatící se mohou zapsat do pořadníku.

Prozatím se tedy musíme spokojit s firemním PR, které jsme doplnili o první vlastní zkušenosti. Podle OpenAI patří k hlavním novinkám to, že GPT-4 je multimodální – to znamená, že akceptuje nejen textový, ale také obrázkový vstup. Můžete mu ukázat fotografii a systém popíše (podle ukázek velmi kvalitně), co na ní je. (Zde se okamžitě nabízí využití pro nevidomé: stačí vzít do ruky telefon a systém popisuje, co vidí. Převést text do hlasu je dnes už samozřejmě banalita.)

OpenAI nechala svůj nový systém složit některé běžné americké školní zkoušky včetně testů SAT, používaných při přijímacích pohovorech na vysoké školy. GPT-4 je z větší části zvládl na úrovní devadesátého percentilu a výše, zařadil by se tedy mezi nejlepší desetinu uchazečů. Ne však ve všem.

Zajímavé je podívat se, co mu nešlo. Ve