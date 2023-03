Aréna N: Můžeme být poslední generací, která zažije demokracii. Čaputová a Pavel v Prezidentské debatě N

Prezident Petr Pavel během své první návštěvy Slovenska diskutoval s prezidentkou Zuzanou Čaputovou o budoucnosti obou zemí i Evropy. „Pokud si někdo představuje, že když přestaneme Ukrajině dodávat zbraně, Rusko dosáhne prozření a nastane kompromis, je to naprostá iluze. Stačí se podívat do historie, do toho, jak Rusové vnímají svět.“ Poslechněte si záznam z debaty.