Rusko je jako oběšenec, kterému Čína dává naději

Od vypuknutí války na Ukrajině uplynul rok a s ním dorazilo jaro, které zbořilo ještě jeden mýtus. Ukázalo se, že je možné přežít i bez ruského plynu. Dokonce i zima ukázala Putinovi prostředníček a byla neobvykle teplá, alespoň v Evropě. A jak moc ruské vedení doufalo v mohutné sněžení a „generála Mráze“! Zima podle Putinovy logiky měla zpomalit ukrajinskou armádu, prodloužit válku, vyvolat protesty v Evropě a donutit všechny, aby se na kolenou plazili do Kremlu a škemrali o obnovení dodávek. To jako vážně? Co nezvládla ruská armáda, mělo zvládnout počasí? Jasně, polovina Ruska se dokáže obejít bez plynu po celý život a Evropa by měla během pár měsíců kvílet?

Ani vlastně nevím, kdo kvůli zimě trpěl víc, jestli Evropa, nebo samotné Rusko. Za prvé, podle Mezinárodní agentury pro energii v lednu klesly ruské příjmy z ropy a plynu o 40 % ve srovnání s obdobím před válkou. Za druhé, ruské úřady, pokud by mohly, určitě by šouply zimu do vězení za diskreditaci ruské armády, protože v samotném Rusku bylo chladněji než v Evropě. Za třetí, Putin nepočítal s tím, že zima ovlivní nejen ukrajinskou, ale i ruskou armádu. Zřejmě neměl v plánu zajišťovat vojákům teplé oblečení, o čemž vypovídají četné stížnosti mobilizovaných vojáků a jejich příbuzných.

„Generál Mráz“ ho rozčílil víc než Gerasimov, Surovikin a Kadyrov. S příchodem jara Putin zničehonic začal mluvit o rozpadu: „Ruský národ, pokud se Západu podaří rozbít Ruskou federaci a převzít kontrolu nad jejími úlomky, nemusí přežít – budou Moskovité, Uralci a další.“ Nemyslete si však, že Putin tak mluví o své porážce, jde o další způsob manipulace