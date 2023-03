Pěšky po kolejích z Dejvic do Bubnů. Po stopách mizející Buštěhradské dráhy

Rychlodráha z centra Prahy na letiště se plánuje třicet let. Kdy bude hotovo? Celých třicet let platí, že do deseti let. Nyní prý už do roku 2029. Tak uvidíme. Na letiště mohlo jezdit metro, ale uhnulo do Motola. Mohla tam jezdit tramvaj, ale uhnula na Dědinu. Tak se jezdí autobusy. Připravuje se trolejbusová trať z Veleslavína. Zatím nikdo nepřišel s nápadem na prokopání průplavu, ani o lanovce se neuvažovalo. Nápad protáhnout dvojkolejnou rychlodráhu hustou zástavbou v křivolaké stopě Buštěhradské dráhy tedy stále žije. Opravil se Negrelliho viadukt a začala stavba dvou elektrifikovaných kolejí z nádraží Bubny k Výstavišti. Je to asi 1300 metrů. Vlaky z Kladna tak končí v Dejvicích – zatím na dva roky. Co bude dál, se uvidí. Pokud se bude stavět tunel ze Stromovky až do Veleslavína, bude to dražší než uvažovaných 40 miliard korun.