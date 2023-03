Je mi šedesát let a právě jsem získala svého prvního Oscara. Vím něco o vytrvalosti, říká Michelle Yeoh

Když režisérské duo zvané The Daniels začalo pracovat na scénáři k filmu Všechno, všude, najednou, který triumfoval na letošních Oscarech, měli ji před očima: Michelle Yeoh, dnes šedesátiletou herečku původem z Malajsie.

Producenti z toho byli nervózní. Daniel Kwan a Daniel Scheinert zašli tak daleko, že v jedné z prvních verzí scénáře pojmenovali hlavní postavu Michelle. „Počkejte, co budeme dělat, když to Michelle nebude moct natočit?“ upozorňovali je. „A my jsme jim řekli, nevíme – možná natočíme jiný film?“ vzpomínal Daniel Kwan pro New York Times.

S Danielem Scheinertem v tom měli celkem jasno: pokud měl někdo hrát postavu ženy, která prochází šíleným metaversem různých paralelních verzí svého života, musela to být ona.

„Kdo jiný by zvládl akční scény? Kdo bude hvězdou dramatu? Není nikdo jiný, kdo by zvládl to, co zvládla ona, a kdo má