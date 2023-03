Už to začíná: kdo chce být prezident, musí do Iowy. DeSantis netáhl, na Trumpa bylo plno

Do prezidentských voleb v USA zbývá rok a půl, ale první zájemci o kandidaturu za Republikánskou stranu už vyrazili do předvolební kampaně. Že to Trump, DeSantis i Haley myslí vážně, ukazuje i to, kam zamířili nejdřív, jakkoliv se to může jevit paradoxní. Do Iowy, malého a často opomíjeného státu. Ten je ale pro volby tradičně stěžejní.