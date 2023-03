Přestat dodávat Ukrajině zbraně by byla zrada. Pavel a Čaputová v Prezidentské debatě N (kompletní přepis)

„Pokud si někdo představuje, že když přestaneme Ukrajině dodávat zbraně, Rusko dosáhne prozření a nastane kompromis, je to naprostá iluze. Stačí se podívat do historie, do toho, jak Rusové vnímají svět,“ řekl prezident Petr Pavel v debatě se slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Přinášíme přepis celé debaty ze Slovenského národního divadla.

Krátce po inauguraci nového českého prezidenta a u příležitosti jeho první cesty na Slovensko uspořádaly slovenský Denník N a český Deník N ve Slovenském národním divadle v Bratislavě první debatu mezi slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou a českým prezidentem Petrem Pavlem.

Moderovali ji Matúš Kostolný, šéfredaktor Denníku N, a Pavel Tomášek, šéfredaktor Deníku N.

Přinášíme přepis celé diskuse.

Pavel Tomášek: Paní prezidentko, když od vás odcházeli spolupracovníci, kteří se posléze přidali k panu Pavlovi a pomáhali mu v kampani, řekli vám hned, proč odcházejí?



Zuzana Čaputová: Na začátku byla dohoda zejména na jednom kolegovi; mluvíme o Martinu Burgrovi, který mě doprovázel kampaní jako klíčový člověk. Zároveň pak u mě chvíli pracoval. Když nastupoval, tak mi říkal, že má takovéto vyhlídky. Pro mě bylo výsostně pochopitelné, že jde pracovat právě pro pana prezidenta Pavla.

Pavel Tomášek: Kdy jste se vy osobně dozvěděla o tom, že pan Pavel plánuje prezidentskou kandidaturu? Bylo to přímo od něj?

Zuzana Čaputová: Ne, bylo to právě od našeho společného kolegy, který dostal nabídku dělat na jeho kampani. To bylo celkem dávno vzhledem k tomu, že pan prezident kampaň připravoval poměrně dlouho.

Petr Pavel: Bylo to dříve, než jsem to věděl já.

Matúš Kostolný: Pane prezidente, co pro vás s odstupem týdnů znamená, že za vámi hned v den voleb přijela paní prezidentka?



Petr Pavel: Velice stručně: mimořádně příjemné překvapení nejen pro mě, ale pro celý sál. Atmosféra byla, jako by přijela rocková hvězda.

Pavel Tomášek: Když jste v den druhého kola českých prezidentských voleb jela do Prahy s přáním pogratulovat panu Pavlovi ke zvolení, počítala jste s tím, že pokud to pro něj nedopadne, stavíte se také ve štábu Andreje Babiše a poblahopřejete mu ke zvolení?



Zuzana Čaputová: Zdá se, že to je druhá nejdůležitější otázka, která se váže k tomu datu. Když jsem se rozhodla, že tuto cestu chci absolvovat, vycházeli jsme z poměrně jasných predikcí. Průzkumy veřejného mínění směřovaly k vítězství pana Pavla, takže to nebyla až tak veliká záhada, ale nebyla to jistota. Cestou do Prahy vycházely další průzkumy, které to potvrzovaly. Pro případ, kdyby se tak nestalo,