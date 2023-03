Co utváří obraz osobnosti v dějinách? Byl obratný politik, zasloužil se o Národní divadlo… A pak stačil jeden nešťastný výrok

Seriál Přepište dějiny: Kdybychom si položili otázku, který politik 19. století se v našem veřejném prostoru objevuje bezkonkurenčně nejvíce, nebyl by to František Palacký ani Karel Kramář, ba ani Tomáš G. Masaryk. Nejčastěji můžeme na obrazovce České televize spatřit Františka Ladislava Riegra… Aniž si tedy lidé uvědomují, že je to on. Jeho busta je totiž umístěna v těch prostorách současné Poslanecké sněmovny, kde televizní reportéři zpovídají zákonodárce. A Rieger tak pravidelně nahlíží přes rameno svých dnešních pokračovatelů, kteří řeční pro kamery.