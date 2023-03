Člověk se drbe, jen o tom slyší. Svrab může postihnout každého, říká expertka k rozšíření nákazy

V Česku výrazně přibývá lidí nakažených svrabem. Současnou situaci i tuto infekční nemoc popisuje epidemioložka Kateřina Fabiánová ze Státního zdravotního ústavu. „Není to příjemné onemocnění. Záleží na tom, jak se budeme chovat,“ upozorňuje v rozhovoru.

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Co způsobilo současný nárůst případů?

Jak se svrab liší od vyrážky nebo ekzému?

Je pravda, že tato nemoc napadá jen nečistotné lidi?

Dá se svrab vymýtit?

Jaké jsou momentální počty nakažených a jak došlo k jejich nárůstu, o kterém informovala Česká televize?

V roce 2021 bylo evidováno 3306 případů, loni již 5276 případů a za letošní leden a únor už bylo hlášeno 1486 případů. K dnešnímu dni (13. března, pozn. red.) je celkově hlášeno 1815 případů. Takže čísla jdou docela rychle nahoru. Onemocnění se vyskytuje ve všech krajích, není to nějaká lokální záležitost.

Svrab se vyskytuje v určitých cyklech. Obrovské epidemie jsme zaznamenali během první a druhé světové války. Chudoba, migrace, hromadění lidí, nedostatečná výživa, imunosuprese (stav snížené imunity, pozn. red.) tehdy měly na epidemie jasný vliv.

Další dvě vlny svrabu byly registrovány v roce 1970 v Československu, bylo hlášeno přes 15 000 případů. V roce 1993 byla další vlna – bylo registrováno přes 14 000 případů. V současné době je nárůst od roku 2007. Uvidíme, co nás čeká na konci roku.

Co způsobuje současný nárůst?

To by mě také zajímalo. Můžeme si vytvořit nějaké hypotézy. Možná narůstá skupina lidí, která se dosud nepromořila. Je to ošklivé slovo, nerada ho používám, ale mezi epidemiology má své opodstatnění.

Nárůst může být způsoben i nedostatečnou nebo nevyzrálou imunitou u určité části populace. Faktorů je samozřejmě víc. V Německu zaznamenávají zvýšený počet případů svrabu mezi migranty ze Sýrie a dalších států. Nicméně Němci svrab nemusí povinně hlásit. Data jednotlivých států v Evropské unii jsou proto neporovnatelná.

Jakou část populace máte na mysli?

Data máme podle věku, a i když vidíme nakažené ve všech skupinách, nejvíce jich je mezi