Za tradiční rodinu a proti progresivistům, nastínil Havlíček směřování ANO. Nesmysl, říká politolog

Opoziční ANO bude podle prvního místopředsedy Karla Havlíčka konzervativnější a vlastenečtější hnutí. Důraz chce klást na tradiční rodinu, vymezovat se pak chce vůči „zelenému šílenství“. Činit by tak ANO mělo už v kampani před volbami do Evropského parlamentu. Podle některých politiků z Babišova hnutí se takové směřování ale zatím neřešilo. Politolog nicméně upozorňuje, že hnutí zastupuje především levicové voliče.

„Budeme více konzervativní, budeme mít rozumné zelené ambice a současně budeme i stranou, která bude ctít určité vlastenectví. A budeme stranou, která rozhodně bude proti aktivismu, proti progresivismu, proti těm šíleným evropským nápadům,“ nastínil v České televizi Havlíček svou představu o dalším směřování ANO.

Odmítl, že by hnutí iniciovalo například vystoupení z Evropské unie, ANO coby konzervativní strana má podle Havlíčka dbát na tradice. Hlavní střet dnešní doby je podle něj na progresivní a konzervativní linii. „K progresivismu, globalismu a aktivismu řadím současnou vládu,“ podotkl Havlíček.

Něco podobného nastínil už před časem, když předsednictvo strany rozhodlo o tom, že šéf Andrej Babiš ustoupí do pozadí a hlavními tvářemi budou předsedkyně poslaneckého klubu Alena Schillerová právě s Havlíčkem.

(Ne)tradiční hodnoty

Havlíček Deníku N sdělil, že na konzervativní hodnoty bude ANO klást důraz především v ekonomických otázkách, vedle toho bude dbát na tradiční rodinu a vymezovat se vůči některým ekologickým opatřením.

„Řadíme se k těm, kteří dbají na tradiční hodnoty. To se týká tržního hospodářství nezatíženého dotacemi, ale zároveň s nějakou sociální záklopkou, pak také tradiční rodiny a jako řešení pak vidíme ekologii, ne zelené šílenství,“ prohlásil Havlíček. ANO podle něj respektuje ochranu planety, musí to mít ale „nějaké parametry, musí to být vyváženo technickými, ekonomickými a energetickými faktory“.

Konzervativní vymezení bude ANO zdůrazňovat především při střetech se současnou vládou. Kromě části občanských demokratů považuje všechny vládní subjekty za progresivistické.

„Neumím říct, jestli je to půl na půl, ale část té původní ODS je stále u konzervativních hodnot. A teď mohu říkat jména, jako je třeba pan Skopeček, europoslanci Vondra a Zahradil či možná pan poslanec Král. Ale pak tu jsou ti, kteří jsou už intoxikovaní aktivistickými manýry a globalistickými tendencemi,“ vysvětluje místopředseda dolní komory. Konzervativní podle něj již nejsou ani lidovci.

Se směřováním Babišova hnutí tak, jak ho Havlíček představuje, se někteří neztotožňují, debata o tom prý zatím neproběhla. Třeba podle stínového ministra zahraničí a člena předsednictva Jaroslava Bžocha by ANO mělo zůstat stranou „pro všechny“ a ideově se takto výrazně nevymezovat. Uvnitř hnutí se možné konzervativní směřování zatím podle jeho slov neřešilo.

„Zatím jsme to neprobírali,“ reagoval Bžoch pro Deník N. „Pořád platí, že se snažíme zaujmout