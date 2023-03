Retail Summit ukáže, jak se firmy musí změnit

Odborníci se shodují, že naše společnost směřuje do přelomového období. Pod vlivem krize lze očekávat skokovou změnu nákupního chování spotřebitelů. Nepůjde tedy „jen“ o to překonat další krizi, ale projít procesem celkové transformace. Tyto změny reflektuje i program Retail Summitu v Kongresovém centru Praha, kde se koncem března na tři dny sejde více než tisícovka účastníků, 64 komerčních partnerů a 85 řečníků. Ať už– toto je akce, kde nesmíte chybět.

„Zažíváme otřesy v oblasti technologií, biologie, ekologie a geopolitiky, které vedou k systémovým změnám. Každý z těchto otřesů nabízí zároveň ale také příležitosti a vy se můžete inspirovat společnostmi, co se jich chopily,“ říká Peter Hinssen, klíčový řečník Retail Summitu 2023 a odborník na inovace a digitalizaci. Ve své knize „The Phoenix and the Unicorn“ se zabývá firmami, které stejně jako mytický pták byly schopny povstat z popela starých praktik a vzejít z této proměny posilněny. Příkladem může být Walmart v USA, největší světový retailer, s nímž Peter úzce spolupracuje.

Také evropský retail je na prahu transformace. Do konce roku 2030 čeká toto odvětví investice ve výši stovek miliard eur. Jaké jsou jejich důvody, do jakých oblastí směřují a jak se to dotkne trhu a spotřebitelů v ČR, vysvětlí Tomáš Prouza, prezident SOCR ČR a viceprezident EuroCommerce. Následně bude o změnách podmínek pro byznys diskutovat s šéfy Tesco a Kofoly Katarínou Navrátilovou a Jannisem Samarasem. Spolu s nimi vystoupí na Retail Summitu i další CEO, jako třeba Liam Casey (Billa), Michal Čarný (Mastercard), Stefan Hoppe (Kaufland), Pavel Hrstka (CityZen), Michal Menšík (DoDo) či Michal Farník (jednatel Lidlu). Majitelé firem a členové vrcholového managementu tvoří polovinu z více než tisícovky účastníků Retail Summitu.

Na čem musí zapracovat česká ekonomika, vysvětlí David Marek, hlavní ekonom Deloitte. Jeho kolega Pavel Špryňar povede debatu o tom, proč k transformaci nevede jen jedna cesta – v současné turbulentní době jsou to spíše dílčí změnové projekty. Dalších sedm diskusních sekcí se soustředí na inovace v potravinářství a zemědělství, bezpečný retail budoucnosti, marketing v období krize, technologie pro sledování pohybu zákazníků v prodejnách, změny v e-commerce, inteligentní retail management, či vztah slev a privátních značek.

Během Retail Summitu proběhne vyhlášení vítězů jubilejního 20. ročníku soutěže Mastercard Obchodník roku 2022. V letošní speciální kategorii „Inovace roku – Sázka na změnu“ představí své projekty Albert (Zero Waste prodejna), Ikea (Druhý život nábytku) a COOP (Samoobslužné prodejny), o absolutním vítězi rozhodne publikum hlasováním. Průběh soutěže odvysílají v přímém přenosu Seznam Zprávy.

Retail Summitu 2023 spolupořádá Blue Events a Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR, podporuje jej řada významných společností jako jsou Plzeňský Prazdroj, Czech Promotion, Mastercard, Notino, O2, Adastra, COOP, Quant, Deloitte, GS1, NielsenIQ, Kofola, AV Media Events a další.