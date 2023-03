Požádal jsem Ševčíka, aby rezignoval, říká rektor VŠE. Pokud to neudělá, bude ho řešit s vedením univerzity

Rektor Vysoké školy ekonomické Petr Dvořák vyzval děkana Národohospodářské fakulty Miroslava Ševčíka, aby odstoupil. Ševčík si to chce rozmyslet, rektor ho požádal o odpověď do úterního rána, kdy zasedá vedení univerzity. Tomu chce navrhnout další kroky, pokud Ševčík neodstoupí. Dvořák Deníku N řekl, že Ševčíkovi vytkl účast na sobotní protivládní demonstraci. Děkan se po ní pohyboval také v davu, který se dožadoval odstranění ukrajinské vlajky z budovy Národního muzea.

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Zda rektor zvažoval návrh na Ševčíkovo odvolání.

Co bude následovat, pokud Ševčík neodstoupí.

Co říká na otevřený dopis studentských členů akademického senátu, kteří rovněž požadují Ševčíkovo odstoupení.

Jak je spokojen s Ševčíkovým vedením Národohospodářské fakulty.

Můžete krátce zrekapitulovat, co jste na dnešním jednání řekl panu Ševčíkovi?

Řešili jsme, co jsme řešili už opakovaně. Vytýkám mu, že některými svými vystoupeními a kroky poškozuje dobré jméno vysoké školy. Zdůrazňuji, že to není primárně o tom, že bych s ním chtěl řešit, jestli mám mít názory takové či onaké. Jenom zdůrazňuji jednu věc – že když je v takové vrcholné funkci, vždycky si musí uvědomit, že každé své vystoupení, každý svůj čin musí posuzovat i s ohledem na to, jak to dopadá na fakultu.

Vy jste si ho ale pozval, abyste mu oznámil své rozhodnutí nebo nějaké další kroky.

To není jenom reakce na tu sobotu. Je to určité vyústění něčeho, co tady probíhalo po delší čas. Teď konkrétně zase došlo k tomu, že jeho účast vyvolává naprosto protipolné reakce, které jsou pro školu škodlivé. Poškozuje to zájem školy, ať už studenty, absolventy, nebo zaměstnance. A pokud jsem došel k tomuto závěru, tak jsem ho požádal, aby v zájmu fakulty a Vysoké školy ekonomické rezignoval na svoji funkci.

Věříte tomu, co pan Ševčík říká o své účasti na akci u Národního muzea?

Předal mi k tomu nějaké vyjádření. Pro mě je podstatné to, že se musí vystříhat vystoupení i účasti na