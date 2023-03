Vývoj bojů (382. den): Zaútočíme do dvou měsíců, tvrdí Zelenského poradce

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí z neděle 12. března. Situace na některých místech už může být jiná.

Ukrajinci ohlašují jarní ofenzivu, ale o Bachmut se vedou spory. „Nikam nespěcháme, v příštích dvou měsících se přeskupíme. Vyčerpáme Rusy u Bachmutu a pak se zaměříme jinam,“ řekl poradce ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoljak italskému listu La Stampa. Článek je uzamčen, nejdůležitější citace z něj si můžete přečíst v Kyiv Post.

Podoljakovo prohlášení není ničím překvapivé. Pokud se ukrajinská armáda skutečně chystá zaútočit, bude to někdy na jaře, kdy bude mít k dispozici dodávky těžké západní techniky (první tanky Leopard již přicházejí). Pokud plány Kyjeva vyjdou, bude v té době ruská armáda po aktuálně probíhající (a zatím neúspěšné) zimní ofenzivě vyčerpaná a nebude mít čas se dát dohromady.

Ve stejném duchu hovořil Zelenského poradce i o plánech Ukrajiny. „Máme dva cíle: co nejvíce snížit počet jejich bojeschopného personálu, jak to půjde, a vnutit jim několik vyčerpávajících rozhodujících bitev, otupit jejich ofenzivu a soustředit naše síly jinde na jarní protiofenzivu,“ vyjmenoval Podoljak. S motivem jarní ofenzivy si pohrává i toto video ukrajinského ministerstva obrany (pozor, jde o propagandu; záběry stovek kusů techniky v přístavu neukazují zbraně pro Ukrajinu, ale výzbroj americké tankové brigády):

Why do we still fight? This is first part of our answer. The second part you'll see in the coming weeks. #SpringIsComing pic.twitter.com/N61HVadUFu

— Defense of Ukraine (@DefenceU) March 12, 2023