Seriálová událost sezony skončila. HBO Max odvysílala závěrečný devátý díl série The Last of Us. Už teď se ví, že bude pokračovat. Jen málo současných seriálů promlouvá tak naléhavě k aktuálním strachům lidstva.

Člověk člověku houbou. The Last of Us končí, láska přetrvá

Pozor, následující text obsahuje spoilery.

V devíti dílech miliony diváků sledovaly putování paradoxní dvojice, drsného samotáře Joela a tajemné dospívající Ellie, napříč Amerikou, zasaženou řáděním tajemné houby cordyceps. Parazitní houba napadá lidstvo a mění ho v zombie, kteří šíří nákazu dál. Zbývají osamělé skupinky či komunity lidí, kteří ještě dokázali řádění houby odolat.

Většina USA je ale pro život nebezpečná, přesto se její pustinou Joel a Ellie vydávají na cestu, aby přinesli lidskému druhu spásu, díky Ellině tajemné rezistenci vůči cordycepsu.

Zlo mezi lidmi

Jednotlivé díly The Last of Us se stylově i obsahově značně lišily, stejně jako se lišilo to, jak moc se v nich tajemná houba zjevovala divákům. Zombie nakažení v téhle sérii na většinu diváků