Na saúdsko-íránské frontě klid? Diplomatický šok dorazil na Západ z Blízkého i Dálného východu

Dva největší geopolitičtí rivalové dnešního Blízkého východu – šíitský perský Írán a sunnitská Saúdská Arábie – podepsali po tajných vyjednávání v Číně dohodu o obnovení diplomatických styků, které byly přerušeny v roce 2016.

„Obnovení diplomatických vztahů mezi Královstvím a Íránem vychází z vize Království založené na upřednostňování politických řešení a dialogu a jeho snahy je v regionu udržet. Země tohoto regionu mají jeden osud a společné jmenovatele, kvůli kterým je nezbytné, abychom se spojili, abychom vybudovali model prosperity a stability, ze kterého se budou těšit naše národy,“ napsal saúdský ministr zahraničí princ Fajsal bin Fárhán al-Saúd v pátek na Twitter.

The Iranian Foreign Ministry’s statement on resumption of diplomatic ties between the Islamic Republic of Iran and Saudi Arabiahttps://t.co/4FmGTcSr6m pic.twitter.com/9LlImozsmP

— Iran Foreign Ministry 🇮🇷 (@IRIMFA_EN) March 12, 2023