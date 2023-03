Ceny Oscar 2023: Velkorozpočtové snímky spíše ostrouhaly, ještě víc než dřív vítězí politika

Velkorozpočtové snímky Top Gun: Maverick a Avatar: The Way of Life, které loni přitáhly diváky do kin, nakonec na Oscarech spíše ostrouhaly, když Avatar získal jen cenu pro vizuální efekty a Top Gun cenu pro zvuk. Jako by to tušili, tak na předávání jejich čelní představitelé, herec Tom Cruise a režisér James Cameron, vůbec nedorazili.

Jinak byl ale 95. večer filmových Oscarů, moderovaný komikem a hercem Jimmym Kimmelem, podobně hvězdný jako obvykle. Stejně jako loni tu padly v úvodním přehledu loňského filmového roku narážky na covid a stejně jako loni jako by neexistovala žádná ruská válka na Ukrajině.

Vyhlášení vítězů 23 kategorií, hudební čísla a také početné reklamní bloky večer protáhly na tři a půl hodiny, ač měl svižné tempo a vcelku krátké proslovy oceněných.

Oživil jej na podiu medvěd (z filmu Medvěd na koksu) i osel (z filmu Víly z Inisherinu) či zábavný a nadšeně přijatý vpád Bollywoodu ve vítězné písni Naatu Naatu z filmu RRR. Lady Gaga zazpívala během večera akustickou verzi nominované písně z filmu Top Gun: Maverick, Rihanna pak