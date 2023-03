Je třeba se o problémech bavit. Za největší hrozbu považuji degradaci ekosystémů, říká vlastník licence TEDx Národní

TED je celosvětová značka přednášek krátkého formátu, jejichž motto zní „Myšlenky hodné šíření“. V Česku existuje jako TEDx (nezávisle organizovaný TED) v různých formách a místech už od roku 2009. Matěj Prokop získal licenci TEDx Národní. V roce 2021 uspořádal speciální konferenci v rámci cyklu TED Countdown, který se zaměřuje na klimatickou krizi a snahu urychlit její řešení. Letos se po dvou letech k organizaci TEDx Národní vrátil s větším týmem. Téma rozšířili na celou budoucnost lidstva: „Future of Humanity“.

V rozhovoru se mimo jiné dozvíte:

Jaká jsou témata letošní konference TEDx Národní;

Čím je formát přednášek TED a TEDx specifický;

Jaký je vztah mezi různými českými akcemi TEDx;

Co organizátor TEDx Národní soudí o námitce, že je tento formát konferencí příliš elitářský.

První TEDx Národní se konal v rámci cyklu TED Countdown a zaměřoval se na klimatickou krizi. Letos se řadíte ke „standardním“ TEDx akcím. Je letošní téma v nějaké návaznosti na předchozí?

Do jisté míry ano. Letos už jsme se nechtěli věnovat pouze klimatické změně. Chtěli jsme zahrnout víc námětů, které se s tím pojí. Klimatická změna totiž není úzké téma. Název „Future of Humanity“ zní ambiciózně, ale v programu je toho opravdu hodně. Pokryli jsme širokou škálu důležitých témat.

Máte vy sám nějakou představu o budoucnosti lidstva? Co je podle vás největší hrozbou a nadějí?

Největší hrozbou je podle mého degradace ekosystémů, přírodních zdrojů a přírody jako takové. To se v dnešní společnosti a ekonomickém uvažování často opomíjí.

Myslím si, že nynější „polykrize“ neboli více hrozeb působících souběžně je příležitostí pro možnou transformaci. Nebo bychom na to tak alespoň mohli nahlížet. Takže to, co se teď děje, vidím jako nadějnou