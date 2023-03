Násilí je kulisa. A na jeho pozadí se odehrává fascinující příběh lásky

Od pohledu se trochu podobá Cormacu McCarthymu. I on píše o násilí, v případě Alexandera Staffy ale nejde o explicitní krveprolévání, ale o latentní násilí, které je všudypřítomnou kulisou. „V mé knize nedochází ke zjevné brutalitě, ale násilí je mementem, leitmotivem. Cítil jsem, že mě podporuje historie, životní zkušenost, jazyk. A pouštěl jsem se odvážně do divadelních nebo filmových střihů. Násilí je kulisa. Obrovská kulisa. A na jeho pozadí se odehrává fascinující příběh lásky,“ popisuje Staffa – lásku v jeho románu zažívá příslušník SS Viktor Juhl k židovské vezeňkyni Saře, s níž se setká v Osvětimi. Díky němu přežije.

Když agenta zradí paměť

Jak se to vlastně stane, že se český emigrant z osmašedesátého pustí do psaní tako rozsáhlého díla?

„Měl jsem kamaráda, který zažil válku a měl konkrétní vzpomínky, které chtěl zaznamenat. Požádal mě, abych psal to, co mi bude diktovat. Přiletěl jsem do Česka za ním a že se do toho pustíme. Bylo mu osmdesát, zažil specifické věci v Anglii během války ho věznili na Pankráci, kde se seznámil s Paulem Thümmelem. Agentem A54, asi nejlepším vyzvědačem druhé světové války, kterého na konci roku 1945 popravili. Chtěl mi vyprávět všechno, co mu Thümmel ve vězení řekl, ale narazili jsme: on měl v hlavě obrazy, uměl všechno popsat, ale nepamatoval si, o čem se mluvilo, co se řeklo. Tolik let to držel v sobě, že najednou nenacházel ta správná slova. Máme dvě paměti. Vizuální a historickou, dokumentární. Řekl jsem mu, že když ta dokumentární paměť selhala, mohu si ta slova vymyslet. Odmítl,“ vypráví. Námět mu zrál v hlavě, ale dlouho ho zrazovala čeština.

Pro zahraniční produkce rozepisoval scénáře v angličtině a němčině, divadlem a filmem se živil, ale po dvaceti letech v emigraci pro něj bylo složité psát česky. „Když se mě v dětství ptali, čím chci být, říkal jsem, že námořníkem. Kdybych věděl, že je možné říct, že chci být spisovatelem, řekl bych to, ale já to nevěděl. Když je vám pět nebo osm, nevíte, že existuje něco jako spisovatel. Napsal jsem první báseň, když mi bylo dvanáct. A ta báseň na mě promlouvala. Zalekl jsem se. A když moje maminka vstoupila do pokoje, strčil jsem tu báseň pod koberec. Už nikdy jsem ji nenašel. V devadesátých letech už jsem věděl, že mohu být spisovatelem, ale oddaloval jsem to. Učil jsem se znovu česky. A trpělivě čekal, kdy ten jazyk zkrotím. Psal jsem na zakázku věci pro divadlo a film, rozepisoval jsem role, ale všechno to bylo v němčině a angličtině. Uměl jsem to. Ale necítil jsem to. V češtině jsem to naopak cítil, ale zase jsem věděl, že to ještě neumím. Netroufl jsem si, ale v srdci už jsem to měl,“ líčí spisovatel, který se ve Spojených státech dokonce živil jako architekt světel a po Sametové revoluci získal zakázka na první osvětlení pražské kavárny Louvre.

Válka se nikdy nevyčerpá

Několik let pátral po archivech, jezdil do muzeí, získal klíče od Španělské synagogy, kde si při psaní připadal jak mezi bednami z Indiana Jonese. „Někdy jsem zpomalil, ale nikdy jsem se nezastavil. Držel jsem to téma za pačesy,“ líčí svoji práci. Hotový rukopis knihy zaslal do nakladatelství Host, kde bylo hned jasné, že jde o román, který se objevuje jednou za dlouhou dobu. Náročné čtení pro milovníky Eca nebo Littella, kteří jsou obeznámeni s historií, ale nespokojí se s banálním publicistickým stylem. Jak moc myslel Alexander Staffa na čtenáře? „Moc! A vždycky! Dokonce jsem používal hodně autocenzury. Psal jsem hodně poezii, ale tady jsem si dával pozor na to, abych s poetičnem jen lehce flirtoval, ale aby se v něm čtenář neztratil, abych ho lehce pohladil. „Zůstaň se mnou, někam to vede, neboj se, neztratíš se zcela.“ Autor to má dělat, ne se podbízet, ale psát pro čtenáře,“ vysvětluje pětasedmdesátiletý debutant. Proč se vlastně pořád vracíme k tématu druhé světové války, když už o ní bylo napsáno tolik?! „Druhá světová válka byla první dobře popsaná historická etapa, kterou zdokumentoval zvukový film, máme pečlivé mapy, zápisy z generálních štábů, je to strašně autentické. To už s námi zůstane, vždycky se k tomu budeme vracet, nevyčerpá se to.“

