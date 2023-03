Dvěma myším samcům se narodil potomek. Jeden z otců dodal spermie, druhý vajíčko. Cože?

Radikálně novou možnost rozmnožování savců, výhledově včetně člověka, nabízí metoda, kterou představil japonský biolog Katsuhiko Hajaši. Jejím základem je přeměna obyčejných buněk na pohlavní, a to bez ohledu na pohlaví dárce.

Vezměte myšího samce. Seškrábněte mu několik kožních buněk. Přeměňte je na kmenové buňky pomocí procesu, za který v roce 2012 dostali John B. Gurdon a Šinja Jamanaka Nobelovu cenu za medicínu. Kmenové buňky, shodné s těmi, které tvoří první etapu vývoje embrya, mají schopnost přeměnit se v jakoukoli buňku těla, ve složku jakékoli tkáně od mozku po játra. Vznikají z nich i pohlavní buňky. Přinuťte je tedy, aby vytvořily samičí pohlavní buňku – vajíčko.

Pak přiberte druhého myšáka, odeberte jeho sperma, tím vajíčko ve zkumavce oplodněte a vložte je do dělohy myší samice. Ta mládě odnosí, ale žádný genetický materiál mu nepředá. Narodí se myšátko, které je co do genetického materiálu potomkem dvou otců a nikoho jiného.

Popsaný postup je zcela nový a extrémně složitý. Má řadu praktických zádrhelů a otevírá etické otázky, o nichž se obtížně uvažuje, protože se vymykají naší dosavadní představivosti. Tato podivná rozmnožovací technika tu nicméně je, funguje, nikdo ji už ze znalostí lidstva nevymaže. Odborníci váhavě připouštějí, že