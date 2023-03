„V zimě tady zmrzneme.“ Jak predikce organizátora protestu na Václaváku selhávají, budí strach a nahrávají Rusku

Chléb bude stát stovku, benzin sto padesát, Putin je skoro v Kyjevě. Budoucnost, jak ji v uplynulém roce předkládal jako jistotu Jindřich Rajchl, hlavní organizátor nedávné demonstrace na Václavském náměstí, která skončila pokusem o vniknutí do Národního muzea. Rajchl sází na temné predikce a říká: „Pokud se nenaplní, jsem pouze rád.“

Jindřichu Rajchlovi se minulý víkend podařilo zaplnit část Václavského náměstí v Praze, kam přišly nejspíš nižší desítky tisíc lidí. Šéf neparlamentní strany PRO (v minulých volbách na kandidátce Trikolora Svobodní Soukromníci, získala 2,76 procenta) přilákal na náměstí možná i kritické voliče jiných stran.

Rajchl zkouší uspět s vlastním projektem, překážejí mu ale dvě silné opoziční formace – hnutí ANO a SPD. Právník a bývalý fotbalový funkcionář Rajchl však cestu našel: snaží se zaujmout apokalyptickými předpověďmi, co se stane, když se směřování země nezmění. Diskuse pod jeho statusy následně plní strach a nenávistný obsah včetně výzev podporujících násilí.

Kromě toho, že často nevycházejí, hrají Rajchlovy predikce do karet putinovskému Rusku a jeho agresi proti Ukrajině.

„Definitivní zakotvení totality“

V lednu 2022 byla Rajchlovým cílem ještě vládní proticovidová opatření; právě v době epidemie se stal známějším. „Pandemický zákon znamená definitivní zakotvení totality v naší zemi,“ tvrdil na Facebooku a fakticky tak předpovídal konec demokracie v Česku.

Realita: Když to Rajchl říkal, zbýval do konce platnosti klíčových částí původního pandemického zákona zhruba měsíc. Následně přijatá novela (rozbor zde) platila do listopadu 2022, ani ona nebyla nijak definitivní. Obě byly přijaty v demokraticky zvoleném a legitimním Parlamentu, tu druhou přezkoumal i Ústavní soud. Definic totality je mnoho (stručný vhled dává i Wikipedie), v žádné z nich by ale oponenti režimu nemohli svolávat velké demonstrace v hlavním městě, nerušeně je pořádat a zůstat na svobodě.

Emotivní rámování slovem „totalita“ může sloužit k získání voličů přes emoce a k buzení dojmu, že v Česku neexistuje právo a že je legitimní se zemi a jejím institucím postavit na odpor. Podobná rétorika mohla sehrát roli i v rozhodnutí části demonstrantů pokusit se vniknout do Národního muzea, na němž jako gesto solidarity s napadenou zemí visí ukrajinská vlajka.

Ruským médiím –⁠ všechna velká řídí stát –⁠ demonstrace pomáhají budovat obraz, že západní veřejnost „je s Rusy“, tedy že ruská vláda postupuje dobře. Ruské tajné služby zase mohou i díky podobným akcím mapovat terén a vytipovávat si cíle svého působení. Tuto činnost Rusů popisuje BIS ve své výroční zprávě za rok 2021 (strana 11).

„Putin už je skoro v Kyjevě“

Ráno 25. února 2022, po zhruba 24 hodinách ruské invaze, měl Jindřich Rajchl jasno: „Tak jsem v noci sledoval Fox News a myslím, že situace je naprosto přehledná. Zatímco Putin už je skoro v Kyjevě, tak Biden řekl své rozhodné ‚možná‘ s tím, že USA budou ruský plyn odebírat dál a EU se po dlouhém jednání nedohodla na ničem, neboť (německému kancléři) Scholzovi je jasné, že bez ruského plynu Německo nevydrží ani dva týdny. Jsme svědky totální kapitulace Západu. (…) Putin hraje promyšlenou šachovou partii, zatímco Evropa a USA zmateně improvizují.“

Realita: Situace den po začátku invaze byla nepřehledná a právě tak ji seriózní média podávala, byť ruský postup interpretovala s obavami (viz souhrn Deníku N z prvního dne invaze). Putin Německu vypnul plyn v srpnu 2022, jenže Němci na něm do ledna dosáhli nezávislosti, Německo tedy vydrželo a Západ nekapituloval. Evropa a USA v mnohém improvizovaly, ale situaci dosud zvládají.

Proruská scéna dlouhodobě operuje s výkladem, že Západ je slabý a zkažený a Rusko silné a zdravé (viz například zpráva Pražského institutu bezpečnostních studií, strana 3). S ruskou agresí proti Ukrajině se tato scéna aktivizovala. Ruský cíl je zřejmý: posílit odpor proti proukrajinským vládám na Západě, aby buď padly, nebo přestaly s pomocí Ukrajině (jak se o to Rusko snaží, popisuje například think tank Atlantic Council).

„Západ prohrál a Zelenskyj taky“

O den později, 26. února, opět Rajchl nabídl „stručnou analýzu k vývoji situace na Ukrajině“. Svým čtenářům předestřel výrok, že „Zelenskyj pochopil, že prohrál“, protože