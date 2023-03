Pointa N: Česko má nového prezidenta a Pavel jedno dilema

Dnešní dění vybral a okomentoval Michal Tomeš.

Jedna éra skončila

Petr Pavel se stal čtvrtým prezidentem České republiky. Jeho výsledek ve volbách stvrdil ceremoniál na Pražském hradě, kde generál ve výslužbě složil slib.

Pavel porazil Andreje Babiše v druhém kole voleb na konci ledna, od té doby si dopřál jen krátkou dovolenou. Jinak ale dával rozhovory, uskutečnil dvě návštěvy do regionů a především začal pracovat na politické agendě, čímž zastínil Miloše Zemana ještě v době, kdy byl prezidentem. A to je jedině dobře, ani v posledních mediálních vyjádřeních Zeman neprojevil špetku sebereflexe nebo nadhledu.

„Raději budu kritizován za příliš aktivní start, proto brzy zveřejním svůj plán konkrétních cílů na prvních sto dní ve funkci. Místo slov mě tak můžete posuzovat podle skutků,“ řekl Pavel před stovkami hostů ve Vladislavském sále.

Hned v prvních dnech ve funkci jej čeká krok, který může definovat jeho politické působení – dostane na stůl zákon o úpravě valorizací. Ten v legislativní nouzi prosadila koalice a fakticky znamená, že důchodcům porostou penze pomalejším tempem. Postup zkritizovala opozice i někteří ústavní právníci.

„Pavel má v zásadě tři zákonné možnosti, které může využít. Jednu z nich ale sám vylučuje – odmítá, že by se k zákonu nevyjádřil a nechal uplynout lhůtu, po níž už bude jeho rozhodnutí irelevantní,“ popsal v článku redaktor Deníku N Jan Tvrdoň.

Pavel v projevu konkrétně neřekl, jak bude postupovat. Pouze v obecné rovině zmínil, že nepodporuje plošná opatření. „Bude nezbytné ne plošně, ale adresně směřovat pomoc nejzranitelnějším,“ zdůraznil. Štědřejší valorizace pomáhaly především důchodcům s vyššími penzemi, nové nastavení má být progresivnější směrem k nízkým důchodům.

Ve svém projevu kladl Pavel důraz také na zahraniční politiku a partnerství. Stejně jako jeho předchůdci navštíví nejprve Slovensko. Tam se účastní debaty s prezidentkou Zuzanou Čaputovou, akci pořádají Denník N a Deník N.

Pavel složil slib před členy obou komor Parlamentu, mezi přítomnými tak byl i poslanec a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Ten na Hrad dorazil bez manželky Moniky. Třetí na pásce v prezidentském klání, akademička Danuše Nerudová, naopak přišla i s manželem Robertem.

Nový prezidentský pár ještě před inaugurací poobědval se Zemanem a jeho manželkou Ivanou. Ti se po ceremonii vrátili do svého nového domova, vily v Lánech, kterou si nechali postavit.

Zemanův konec v prezidentské funkci znamená uzavření jedné politické éry. Poprvé od prosince 1989 totiž není v žádné výkonné funkci ani jeden z dua Miloš Zeman a Václav Klaus. Ti v devadesátých letech vytvořili systém dvou silných politických stran, který se ale záhy ukázal iluzí.

Zeman s Klausem se prezentovali jako představitelé silné levice a pravice, aby později oba skočili do náruče populismu a dalších myšlenek, které nemají s demokracií 21. století mnoho společného.

Důchody rezonují v celé Evropě

Česko není jedinou zemí, kde se intenzivně řeší téma penzí. Dnes ráno schválil francouzský senát zvýšení hranice pro odchod do důchodu z 62 na 64 let. Tento krok má být jednou z hlavních částí penzijní reformy, kterou se snaží prosadit prezident Emmanuel Macron.

Tyto snahy ale vyvolaly velkou nevoli ve francouzské společnosti, a to navzdory tomu, že ve srovnání s některými západními zeměmi přistupuje tamní vláda ke zvyšování věku odchodu do penze s velkou opatrností. Řada evropských zemí již počítá s tím, že nárok na penzi budou mít až lidé, jejichž věk se přiblíží sedmdesátce. Podobné debaty se ostatně vedou i v Česku.

Francie se již několik dní potýká s rozsáhlými stávkami, do kterých se od úterý zapojily miliony lidí. Média hovořila o tom, že se jich účastnilo nejvíce lidí za posledních téměř třicet let. Kromě dopravy protesty ovlivnily i dodávky energií nebo paliv, stávkovali totiž i zaměstnanci elektráren či rafinerií. Problémy se zásobami mělo včera sedm procent čerpacích stanic.

Macron je odhodlaný legislativní změnu prosadit i přes nevoli části obyvatel, v dolní komoře však nemá takovou podporu jako v senátu. Prezident bude muset přesvědčit konzervativní poslance, případně využít své pravomoci, které by mu mohly umožnit dolní komoru obejít.

Problémy s penzijním systémem ale řeší i za Lamanšským průlivem. Jak upozornila agentura Reuters, z tamního pracovního trhu rekordním tempem odcházejí lidé nad 55 let. K exodu stovek tisíc pracovníků přispěla především pandemie, a to napříč různými skupinami.

Chudší Britové do důchodu míří hlavně kvůli chatrnějšímu zdraví, ti bohatší si zase dříve vybírají penzijní spoření. S tím mohou nakládat již od 55 let, což je dříve než v ostatních zemích. Firmy se nyní snaží zkušené pracovníky udržet na trhu práce alespoň o něco déle.

Česko, plodný střed Evropy

Eurostat dnes zveřejnil nová čísla plodnosti v Evropě, a to za rok 2021. Počet dětí na jednu ženu na kontinentu poprvé od roku 2016 vzrostl a v průměru dosáhl hodnoty 1,53. V EU se před dvěma lety narodily přes čtyři miliony dětí.

V Česku nyní připadá na jednu ženu 1,83 dítěte, tento údaj je nejvyšší od roku 1992. A také druhý nejvyšší v Evropě. O setinu více dětí připadá pouze na Francouzky.

Nejmenší plodnost mají země na jihu Evropy, například Španělsko (1,19), Itálie (1,25) nebo Portugalsko (1,35). Jednu z nejnižších úrovní plodnosti má také Polsko, a to 1,33.

Jednou větou

Při nočním ruském ostřelování Ukrajiny zahynulo nejméně šest civilistů.

Největší kryptobanka Silvergate končí, firma slibuje, že vyplatí všechny vklady.

Polsko předalo Ukrajině zbývajících deset přislíbených tanků Leopard a ukrajinští vojáci ukončili výcvik jejich ovládání, řekl polský ministr obrany.

Střední Itálii zasáhlo zemětřesení o síle přibližně 4,6.

Verdiktem v kauze pádu mostu ve Studénce se bude zabývat Nejvyšší soud, dva z pěti potrestaných pracovníků stavebních firem už podali dovolání.

Průměrná cena nejprodávanějšího benzinu Natural 95 v Česku od minulého týdne klesla o dva haléře na 37,38 Kč, nafta pak zlevnila o 11 haléřů na průměrných 36,08 Kč/l.

Při útoku v Kongu zemřelo přes 40 lidí.

