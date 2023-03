Inaugurace, z níž nikdo neodešel. Jak se nový prezident ujímal funkce

Petr Pavel krátce po druhé hodině složil ve Vladislavském sále Pražského hradu prezidentský slib a vystřídal ve funkci Miloše Zemana. Pavel v projevu slíbil, že bude naslouchat všem občanům, a dvacetiminutovou řeč zakončil slovy: „Musíme si udržet pokoru. To ale neznamená, že nemůžeme mít odvahu, vizi nebo ideu.“ Právě svými slovy se už dnes odlišil od odcházejícího prezidenta Miloše Zemana. Nebyla to však jediná věc. Popisujeme, co se na Pražském hradě odehrálo.