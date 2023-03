„Smířlivost má své hranice.“ Bývalý kancléř Mathé hodnotí Pavlův projev i průběh inaugurace

Uvedení Petra Pavla do úřadu bylo důstojnější než inaugurace jeho předchůdce Miloše Zemana. Bývalý kancléř Ivo Mathé v rozhovoru s Deníkem N řekl, že potlesk, kterým byl Petr Pavel přivítán při příchodu do Vladislavského sálu, byl výjimečný. Navíc je podle něj příjemné vidět, že do sálu nebyli zváni kontroverzní lidé jako v minulosti. „Máme prezidenta, který zve lidi podle jiných pravidel než mafiánských. Tehdy se tam vyskytovali podivní lidé, a to nejenom ve Vladislavském sále, ale také pak na recepcích,“ podotkl Mathé, který vedl prezidentskou kancelář v éře Václava Havla v letech 199 až 2003.