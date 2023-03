Party budoucnosti? Bez drog a alkoholu, říká česká dýdžejská legenda Josef Sedloň

V českém éteru vysílá už přes třicet let, pravidelně seznamuje posluchače s novinkami ze světa alternativní hudební scény, hraje živě v tanečních klubech a pořádá akce, jako je i desátý ročník audiovizuálního festivalu Spectaculare, který začíná 10. března. Jak se podle něj od devadesátých let proměnily hudební trendy, klubová scéna i role dýdžeje?

V rozhovoru se dočtete:

Jaký je rozdíl mezi prací DJi v současnosti a v 90. letech.

Proč Josef Sedloň pořádá párty bez drog.

Jak se proměnila česká i světová alternativní scéna.

A jaké jsou hlavní programové taháky festivalu Spectaculare.

Před nástupem internetu a především pak streamovacích služeb býval DJ tím, kdo lidi seznamoval s novou hudbou a utvářel jejich vkus. Je role DJ dnes stejná, jako byla na začátku devadesátých let?

Rádio už dnes funguje úplně jinak. Je pro člověka spíše společníkem. Když posloucháte třeba Spotify, je to takové anonymní. Myslím ale, že streamovací služby splňují to, co mají – jsou skvělé k tomu, aby tam člověk objevil spoustu nové muziky. I já je k tomu používám.

Začátek devadesátek byl unikátní tím, že tu nebylo nic. To je fenomén, který už se nikdy nevrátí. Desky se sem začaly dovážet až později, v polovině devadesátých let, ale byly tu jen velké firmy, které vozily spíše mainstreamovější věci, alternativy bylo minimálně.

Já jsem jezdil do Anglie a vozil sem muziku nebo nám ji zahraniční vydavatelé sami posílali. To nové, co přinesla dnešní digitalizovaná doba, kdy je všechno k sehnání a navíc i zadarmo, je důraz na živé koncerty. S tím mohou interpreti pracovat unikátním způsobem, třeba i co se týče merchandisingu.

Největší rozdíl ale je, že dnes se koncerty konají dříve, než vyjde deska, to se nikdy nedělo. Bývalo to